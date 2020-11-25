В Екатеринбурге из-за коронавируcа отменили концерт Полины Гагариной

Он должен был состояться 29 ноября в рамках тура, который стартовал в конце марта 2020 года.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе принято решение о переносе концерта на апрель 2021 года,сообщили E1.RU организаторы.
Все купленные билеты останутся действительными, их можно вернуть, либо обменять на билеты на концерт, который состоится 2 декабря в Челябинске.
Напомним, в начале ноября в рамках национального проекта «Культура» в Свердловской области открыли пять виртуальных концертных залов.