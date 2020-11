В Екатеринбурге из-за коронавируcа отменили концерт Полины Гагариной

Концерт Полины Гагариной был отменен в Екатеринбурге из-за COVID-19, сообщили организаторы концертного тура «Обезоружена».

Он должен был состояться 29 ноября в рамках тура, который стартовал в конце марта 2020 года. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе принято решение о переносе концерта на апрель 2021 года,сообщили E1.RU организаторы. Все купленные билеты останутся действительными, их можно вернуть, либо обменять на билеты на концерт, который состоится 2 декабря в Челябинске. Напомним, в начале ноября в рамках национального проекта «Культура» в Свердловской области открыли пять виртуальных концертных залов. В Свердловской области открыли виртуальные концертные залы В Свердловской области открыли виртуальные концертные залы

