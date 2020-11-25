В Екатеринбурге стал известен второй подозреваемый в избиении до смерти архитектора

В Екатеринбурге стал известен второй подозреваемый в избиении до смерти архитектора

Сегодня, 16:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге, кроме Егора Трошина, перед судом предстанет Иван Галкин по обвинению в избиении архитектора Александра Кротова, скончавшегося в больнице.

Подозреваемых оставили под стражей до 20 декабря, передает E1 сообщение пресс-службы Кировского районного суда.

По информации инсайдера, знакомому с ходом дела, расследование почти завершено. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Отмечается, что подозреваемые не идут на котнакт со следствием. Они пытаются выгораживать друг друга, заявляя что нанесли всего пару ударов погибшему. У обвиняемого Галкина родилась дочь, в связи с чем он просит отпустить его домой.

Напомним, архитектор Александр Кротов пропал 11 января. Его нашли родные в одной из больниц города в крайне тяжелом состоянии. Позднее он скончался от полученных травм. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили подозреваемых, один из которых оказался действующим сотрудником МЧС, но сразу же уволился из ведомства по собственному желанию.

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