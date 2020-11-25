В Екатеринбурге стал известен второй подозреваемый в избиении до смерти архитектора

По информации инсайдера, знакомому с ходом дела, расследование почти завершено. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Отмечается, что подозреваемые не идут на котнакт со следствием. Они пытаются выгораживать друг друга, заявляя что нанесли всего пару ударов погибшему. У обвиняемого Галкина родилась дочь, в связи с чем он просит отпустить его домой.