В Нижнем Тагиле дворцы культуры возобновляют занятия для детей

ДК «Юбилейный» также возобновляет занятия. Об этом рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru директор Наталья Булыгина. В учреждении постепенно вводят мелко-групповые и индивидуальные занятия. При этом в них максимум до 10 человек. Группы разделяют для минимизации контактов, соблюдается обязательный промежуток времени для проветривания и обработки помещений.