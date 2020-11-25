В Нижнем Тагиле дворцы культуры возобновляют занятия для детей

В Нижнем Тагиле дворцы культуры возобновляют занятия для детей

Сегодня, 16:25ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Дворцы культуры в Нижнем Тагиле возобновляют работу кружков и секций. Об этом рассказала TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

По ее словам, согласно рекомендациям Министерства образования, сейчас открыты индивидуальные группы, общие групповые занятия на сегодняшний день запрещены. С 16 ноября начали проводить занятия с соблюдением социальной дистанции.

Как только Министерство образования вывело учащихся с первого по шестой класс на очное обучение, мы приняли решение о возобновлении индивидуальных занятий. Также они проходят в школах искусств,рассказала Юрчишина.

ДК «Юбилейный» также возобновляет занятия. Об этом рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru директор Наталья Булыгина. В учреждении постепенно вводят мелко-групповые и индивидуальные занятия. При этом в них максимум до 10 человек. Группы разделяют для минимизации контактов, соблюдается обязательный промежуток времени для проветривания и обработки помещений.

Мы начинаем пробовать возобновлять работу. Занятия разрешены детям с первого класса. Сейчас руководители готовят списки детей и репетиций. Ведется бумажная работа, чтобы было меньше контактов друг с другом,поделилась Булыгина.

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