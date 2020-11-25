В России предложили «заморозить» накопительные пенсии до 2024 года

«Парламентская газета» пишет, что действующий подход к учёту страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предлагают продлить на год. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 25 ноября на заседании Госдумы. Это поможет сэкономить в 2023 году 669,3 миллиарда рублей.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие документа не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц, так как сохранится индивидуальная часть тарифа в размере 16%.
Напомним, в Совете федерации по социальной политике сообщили о том, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%, а к 2023 году она будет составлять 19 283 рубля.