В России предложили «заморозить» накопительные пенсии до 2024 года

В России предложили «заморозить» накопительные пенсии до 2024 года

Сегодня, 09:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Шестипроцентные отчисления от зарплаты россиян в накопительную часть пенсии планируют направлять в страховую часть для выплаты нынешним пенсионерам до 2024 года. Ранее такая норма была установлена включительно до 2022 года.

«Парламентская газета» пишет, что действующий подход к учёту страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предлагают продлить на год. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 25 ноября на заседании Госдумы. Это поможет сэкономить в 2023 году 669,3 миллиарда рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие документа не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц, так как сохранится индивидуальная часть тарифа в размере 16%.

Напомним, в Совете федерации по социальной политике сообщили о том, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%, а к 2023 году она будет составлять 19 283 рубля.

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