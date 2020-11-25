В сафари-парке Крыма умирают животные

В сафари-парке Крыма умирают животные

Сегодня, 16:58ОбществоPhoto: pxhere.com
Реабилитационный центр для диких животных «Велес» из Санкт-Петербурга обратился в суд против крымского сафари-парка «Тайган», работающего на протяжении нескольких лет.

Со слов защитников животных, работники «Тайгана» стравливают зверей на потеху посетителей. Об этом информирует NEWS.ru.

Глава центра «Велес» Александр Фёдоров заявил, что в сафари-парке ежегодно жестоко умерщвляется до пятидесяти животных. В парке не отслеживают зверей, не принимают во внимание их рождаемость. Животные рвут друг друга на части в результате стравливания.

Посетители сами покупают зверям еду, поскольку на сафари-территории животных кормят просрочкой и падалью. На свиноферме учредитель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков скупает трупы свиней.

Со слов Федорова, в «Тайгане» для посетителей проводят экскурсии ко львам в незащищенных машинах, выводя из транспортных средств для фотографирования. У сотрудников сафари-парка отсутствует защита для гостей. Несколько посетителей уже подверглись нападениям со стороны львов.

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