В сафари-парке Крыма умирают животные

Со слов Федорова, в «Тайгане» для посетителей проводят экскурсии ко львам в незащищенных машинах, выводя из транспортных средств для фотографирования. У сотрудников сафари-парка отсутствует защита для гостей. Несколько посетителей уже подверглись нападениям со стороны львов.