В соцзащите сообщили о дате выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле

В соцзащите сообщили о дате выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались, что им до сих пор не перевели пособие на детей от трех до семи лет за ноябрь.

Сегодня уже 25 число, а деньги на карту так и не поступили. Раньше задержки выплат не было,рассказала TagilCity.ru многодетная мать Евгения.

Еще одна мама из Нижнего Тагила возмущается, что ей деньги дают в разное время.

То дали в начале месяца в сентябре, в октябре уже 22 числа, а теперь говорят до конца месяца ждать. Безобразие! Почему нельзя установить какую-то одну дату? Люди на эти деньги рассчитывают!говорит Ирина.

В Управлении социальной политики города Свердловской области редакции рассказали, что до конца месяца все, кому положено, должны получить выплату.

Деньги были переведены вчера, до расчетного счета получателя они дойдут за несколько рабочих дней,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, в России пособие на детей от трех до семи лет назначено более, чем на 4,2 миллиона детей. В конце сентября в Министерстве труда сообщили, что с 2021 года они будут увеличены.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
пособиевыплатыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы