В соцзащите сообщили о дате выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила пожаловались, что им до сих пор не перевели пособие на детей от трех до семи лет за ноябрь.

Сегодня уже 25 число, а деньги на карту так и не поступили. Раньше задержки выплат не было,рассказала TagilCity.ru многодетная мать Евгения. Еще одна мама из Нижнего Тагила возмущается, что ей деньги дают в разное время. То дали в начале месяца в сентябре, в октябре уже 22 числа, а теперь говорят до конца месяца ждать. Безобразие! Почему нельзя установить какую-то одну дату? Люди на эти деньги рассчитывают!говорит Ирина. В Управлении социальной политики города Свердловской области редакции рассказали, что до конца месяца все, кому положено, должны получить выплату. Деньги были переведены вчера, до расчетного счета получателя они дойдут за несколько рабочих дней,сообщили TagilCity.ru в ведомстве. Напомним, в России пособие на детей от трех до семи лет назначено более, чем на 4,2 миллиона детей. В конце сентября в Министерстве труда сообщили, что с 2021 года они будут увеличены. На пособия на детей от трех до семи лет россиянам перечислили 202 млрд рублей

