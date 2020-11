В Свердловской области открыли три новых кол-центра для связи с больными COVID-19

В Свердловской области улучшили работу кол-центров для работы с больными COVID-19, об этом сообщил на заседании оперштаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Были добавлены три дополнительных кол-центра в больнице № 6. 66 волонтеров работают в три смены, они снизили число не дозвонившихся пациентов в 20 раз. Губернатор отмечает, что такую практику надо применять во всем регионе, для этого нужно задействовать доступные ресурсы. Необходимо сосредоточить все усилия, чтобы улучшить связь пациентов с врачами и с лечебными учреждениями,цитирует Куйвашева «КП-Екатеринбург». Замгубернатора региона Павел Креков сказал, что сейчас организовывают центр для консультирования врачей. Скорее всего, он будет сформирован в больнице № 40, при этом с коллегами будут работать пульмонологи и инфекционисты. Напомним, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов посоветовал горожанам обращаться напрямую к главврачам больниц, если они не могут дозвониться до регистратуры или горячих линий. В Екатеринбурге эпидемиолог посоветовал звонить главврачам для вызова врача на дом

