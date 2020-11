В центре Екатеринбурга офисное здание хотят переоборудовать под завод аппаратов ИВЛ

В центре Екатеринбурга напротив жилого комплекса «Бажовский» собственник офисного здания планирует перепрофилировать его для производства аппаратов ИВЛ.

В ближайшее время площади планирует занять «Тритон-Электроникс». По предварительным подсчетам, пишет 66.RU, инвестиции в проект составят от 500 миллионов до одного миллиарда рублей. Предприятие планируется открыть во втором квартале 2021 года. Разместится предприятие в 11-этажном бизнес-центре. Прежде чем производство будет запущено, участку под ним нужно присвоить статус «производственная деятельность». Согласно материалам общественных обсуждений, планируется производить по 250 аппаратов ИВЛ ежемесячно. На первом этаже планируется разместить выставочный зал и переговорные комнаты. Офисы расположатся на втором, шестом, седьмом, восьмом и девятом этажах. Сборка будет налажена на третьем — пятом этаже. По словам инвесторов, это будет высокоточный и «умный» производственный процесс. Собственники считают, что продукция будет востребована не только в России, но и других странах.

