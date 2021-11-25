Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН

Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН
Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН
Сегодня, 16:50ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
Владимир Путин подписал указ о снятии Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний.

Документ был опубликован 25 ноября на сайте Кремля. Никаких причин увольнения Калашникова, занимавшего эту должность с 2019-го года, в указе не приводится. Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев, до этого момента занимавший пост заместителя руководителя МВД.

В последнее время вокруг ведомства развернулся громкий скандал после того, как в интернете появились видео с издевательствами и пытками над заключенными в саратовской больнице ФСИН. В результате проверки саратовского УФСИН должностей лишились 18 человек.

Материалы по теме:
Владимир ПутинувольнениеФСИН
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы