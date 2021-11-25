Благоустроенные в 2021 году дворы переданы собственникам домов в Нижнем Тагиле

В 2021 году были благоустроены дворовые территории на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также на улице Газетная у домов 87 и 95. Согласно постановлению, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» должна оформить технические паспорта на дворовые территории, а также подготовить акты приема-передачи объектов благоустройства тагильчанами.