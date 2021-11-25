Благоустроенные в 2021 году дворы переданы собственникам домов в Нижнем Тагиле

Благоустроенные в 2021 году дворы переданы собственникам домов в Нижнем Тагиле
Благоустроенные в 2021 году дворы переданы собственникам домов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:24ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Собственникам домов передала администрация Нижнего Тагила дворы, благоустроенные в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды». Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В 2021 году были благоустроены дворовые территории на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также на улице Газетная у домов 87 и 95. Согласно постановлению, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» должна оформить технические паспорта на дворовые территории, а также подготовить акты приема-передачи объектов благоустройства тагильчанами.

Напомним, в 2022 году планируется благоустроить двор на улице Ермака, на работы выделено 28,9 миллиона рублей. Там появятся игровые комплексы, тренажеры, новые парковки и арт-объект.

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