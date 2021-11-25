Екатеринбурженка рассказала о жестоком обращении с воспитанниками в детском центре

По словам жительницы Екатеринбурга, в детском центре «Малыш и Карлсон» детей запирают в туалете, таскают за уши и волосы.

Об этом Юлии Пермикиной рассказала ее дочь, которая провела в центре дошкольного образования один день. Когда мама забирала ребенка, то увидела, как одна из воспитательниц центра едва не схватила мальчика за волосы. Это насторожило женщину, и она по дороге домой расспросила дочку о первом дне занятий. Девочка рассказала про строгую воспитательницу, которая таскала ребятишек за уши и волосы, двух детей закрывала на замок в туалете, а еще одного мальчика закрыла в шкафу за то, что он мешал занятиям. Сама воспитательница «Малыша и Карлсона» очень удивилась такому рассказу ребенка и отрицает применение таких суровых мер воспитания, сообщает «КП-Екатеринбург».

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