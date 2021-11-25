Госдума приняла бюджет с учетом внесенных ЕР поправок

В Госдуме РФ приняли бюджет на предстоящие три года с социальными поправками, выдвинутыми «Единой Россией». Они обеспечивают финансирование самых важных направлений народной программы и поручений президента на съезде партии и в его послании.

Бюджет будет профицитным – уровень доходов ежегодно будет повышаться и превысит 25 трлн рублей с нового года. Главнейшим приоритетом трат станет реализация обязательств в социальной сфере, пишет nashgorod.ru. Представители ЕР единогласно отдали свои голоса за принятие документа. В КПРФ и «Справедливой России» проголосовали против. Как считает руководитель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»), так они выразили поддержку кризисной ситуации в стране «Народная программа «Единой России» не является состязанием цифр, это количество граждан, которым нужна помощь, и они ее получают. Народную программу создавали в целях решения проблем граждан, и на данный момент это может видеть каждый избиратель», - сказал Макаров. Главным образом, деньги из бюджета направят на пособия семьям с детьми и социальные контракты, обеспечение учеников школ горячим питанием. В соответствии с президентским поручением проиндексируют размер маткапитала. Уже на новый год размер выплаты составит 503 тысячи для тех, у кого право на получение данного вида поддержки от государства возникло до 1 января текущего года. И 665 тысяч – для тех семей, у кого второй и последующий дети родились позднее. Кроме всего, будет осуществлена индексация стипендий, зарплат военных и работников правоохранительных органов. А также это коснется всех социальных выплат. Данные нововведения затронут более чем 16,5 млн жителей России, относящихся к категории малоимущих. Также будет повышен размер расходов на образовательную сферу: на будущий год они составят 1,2 трлн рублей, к 2024 году – уже 1,34 трлн. Будет существенно увеличен объем финансирования на развитие здравоохранения. Так, предусмотрено обеспечение модернизации первичного звена и реализации программы медицинской реабилитации. Средства были заложены и для поставки скорых в регионы страны и 500 мобильных медицинских комплексов в малые города и села. Проекты, преследующие цель комплексного развития сельской местности, тоже обеспечат финансированием. Это относится к сельхозотрасли и рынкам сельхозпродукции, созданию современной социнфраструктуры и развитию спорта, проведению ремонта в зданиях домов культуры и музеев. Также в бюджет заложили средства на улучшение условий проживания граждан. Для претворения в жизнь программы ликвидации аварийного жилья, которому такой статус был присвоен на 1 января 2021 года, только в 2022 году будет направлено 72,5 млрд. Благодаря этому расселят свыше 11 млн квадратных метров. Не останется без поддержки и сфера ИЖС. По инициативе ЕР на направления социальной значимости финансирование было увеличено на 107 млрд рублей. В частности, на обеспечение жильем инвалидов по предложению партии предоставят еще примерно 7 млрд рублей, 3 млрд рублей — на цели содействия занятости молодежи. Как сообщается на интернет-портале ER.ru, поправками «Единой России» предполагается выделение дополнительных средств на ремонт дорог, также они позволят расширить господдержку некоммерческих организаций, провести ремонт минимум 100 тысяч кв. метров вузовских общежитий и увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для людей, проживающих на Дальнем Востоке. «Главные приоритеты – борьба с коронавирусом, сохранение всех социальных выплат жителям Свердловской области, развитие социальной сферы, где особый акцент – на здравоохранение. Важно продолжать строительство комфортного жилья, благоустройство территорий при федеральной поддержке. Для реализаций этих задач, безусловно, должна активно работать экономика, наполняться бюджет. Отдельно хочу отметить поддержку в бюджете семейной политики, вопросов материнства и детства. Так, в нашем регионе уже 10 лет действует программа областного материнского капитала. Если изначально его размер составлял 100 тысяч рублей, то сегодня с учетом индексации это 146 тысяч. А при рождении женщиной одновременно трех и более детей - почти 220 тысяч рублей. Расширены направления применения маткапитала: приобретение садовых земельных участков и домов, подключение к газовым сетям. Самыми востребованными остаются те, что связаны с улучшением жилищных условий семьи, оплатой образования ребенка, медицинских услуг», - рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова.

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