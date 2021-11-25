Легализовать переболевших неофициально коронавирусом уральцев потребовал Чернецкий

Легализовать переболевших неофициально коронавирусом уральцев потребовал Чернецкий
Легализовать переболевших неофициально коронавирусом уральцев потребовал Чернецкий
Сегодня, 14:19ОбществоФото: pixabay.com
Как поступать с жителями Свердловской области, которые неофициально переболели коронавирусом, будут решать депутаты. Легализовать их статус потребовал вице-спикер областного Законодательного собрания Аркадий Чернецкий на закрытом совещании.

Люди, которые переболели неофициально, находятся в неопределенном состоянии, считает Чернецкий. По его мнению, стоит выстроить рекомендации для них, чтобы и они могли получить документ. Поэтому депутат отметил, что следует сформулировать предложение решения этой проблемы.

Да, критерии не выработаны, но это не аргумент. Не выработаны? Выработайте! На сегодняшний день нет 100%-я попадания? Сделайте условное попадание, установите условные границы, предложил вице-спикер.

Напомним, система использования QR-кодов начала использоваться с 30 октября 2021 года.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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