Легализовать переболевших неофициально коронавирусом уральцев потребовал Чернецкий

Люди, которые переболели неофициально, находятся в неопределенном состоянии, считает Чернецкий. По его мнению, стоит выстроить рекомендации для них, чтобы и они могли получить документ. Поэтому депутат отметил, что следует сформулировать предложение решения этой проблемы.
Да, критерии не выработаны, но это не аргумент. Не выработаны? Выработайте! На сегодняшний день нет 100%-я попадания? Сделайте условное попадание, установите условные границы, предложил вице-спикер.
Напомним, система использования QR-кодов начала использоваться с 30 октября 2021 года.