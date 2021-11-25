Минздрав: Многие дети в России болеют COVID-19 в тяжелой форме

Многие дети в России болеют коронавирусом в тяжелой форме. Сейчас на лечении находятся свыше 30 тысяч россиян младше 18 лет, информирует пресс-служба Минздрава.

С начала пандемии дети составили свыше 5% от всего количества заболевших COVID-19. Этот показатель меньше, чем в ряде государств. Однако распространение штамма «дельта» привело к постоянному росту случаев, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Как рассказали в Минздраве, клинические проявления ковида наблюдаются более чем у половины заразившихся молодых людей. У многих лиц младше 18 лет болезнь протекает в тяжелой форме. Врачи в России сейчас лечат 30 тысяч детей. Ранее Министерство здравоохранения объявило о том, что в данный момент регистрируется вакцина от коронавируса для подростков. Препарат «Гам-КОВИД-Вак М» будут применять для вакцинации детей от 12 до 16 лет включительно. Вакцина для подростков прошла клинические испытания. Подтверждена ее высокая эффективность и безопасность. По мнению международных экспертов, вакцинация подростков позволит не только обезопасить их самих, но и снизит уровень заболеваемости среди взрослых.

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