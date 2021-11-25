Несостоявшийся военный из тагильской ИК-5 знает Достоевского наравне с Ефремовым

Несостоявшийся военный из тагильской ИК-5 знает Достоевского наравне с Ефремовым
Несостоявшийся военный из тагильской ИК-5 знает Достоевского наравне с Ефремовым
Сегодня, 15:46ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Заключенный из ИК-5 Нижнего Тагила стал победителем конкурса на знание творчества Федора Достоевского. Наряду с 22-летним екатеринбуржцем награду получил и Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП с погибшим.

Дмитрий Зыков из Екатеринбурга изначально хотел служить Родине, и даже поступил в Московский военный университет. Однако, проучившись там два года, бросил вуз, решив заняться любимым делом — музыкой и съемками, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

В 7-м классе школы он заинтересовался искусством и сценой и стал заниматься в театральной студии. Театр его «затянул с головой», и уже через год Дмитрий стал ездить на различные всероссийские фестивали и конкурсы, рассказали в пресс-службе.

Однако, не удержавшись от соблазнов, свердловчанин попал в ИК-5 Нижнего Тагила. Раскольникова в исполнения Дмитрия отметила московская комиссия во главе с кинорежиссером и народным артистом РФ Виктором Мережко.

Чтобы лучше раскрыть образ Раскольникова, потребовались не только актерское мастерство Дмитрия, но и имеющиеся костюмы, и театральная атрибутика, собранные благодаря совместным усилиям администрации учреждения, родителей осужденных и их собственными, поделился с редакцией Александр Левченко.

Видео:пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Также победителем конкурса стал и осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом известный артист Михаил Ефремов.

Конкурс-акция «Преступление и наказание» проходил в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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