Несостоявшийся военный из тагильской ИК-5 знает Достоевского наравне с Ефремовым

Дмитрий Зыков из Екатеринбурга изначально хотел служить Родине, и даже поступил в Московский военный университет. Однако, проучившись там два года, бросил вуз, решив заняться любимым делом — музыкой и съемками, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
В 7-м классе школы он заинтересовался искусством и сценой и стал заниматься в театральной студии. Театр его «затянул с головой», и уже через год Дмитрий стал ездить на различные всероссийские фестивали и конкурсы, рассказали в пресс-службе.
Однако, не удержавшись от соблазнов, свердловчанин попал в ИК-5 Нижнего Тагила. Раскольникова в исполнения Дмитрия отметила московская комиссия во главе с кинорежиссером и народным артистом РФ Виктором Мережко.
Чтобы лучше раскрыть образ Раскольникова, потребовались не только актерское мастерство Дмитрия, но и имеющиеся костюмы, и театральная атрибутика, собранные благодаря совместным усилиям администрации учреждения, родителей осужденных и их собственными, поделился с редакцией Александр Левченко.
Также победителем конкурса стал и осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом известный артист Михаил Ефремов.
Конкурс-акция «Преступление и наказание» проходил в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.