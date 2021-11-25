Профессиональный скалодром появится в Нижнем Тагиле

Отмечается, что отдельно поднимался вопрос ремонта скалодрома. По словам директора дворца Оксаны Михневич, на сегодняшний день конструкция прибывает в аварийном состоянии, поэтому ее опасно использовать для занятий. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что скалодром принято решение оставить и обновить. Он станет профессиональным, планируется приобрести его у лицензированной компании. Также в ГДДЮТ заработает секция скалолазания для всех желающих.