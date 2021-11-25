Профессиональный скалодром появится в Нижнем Тагиле

В ГДДЮТ, в котором на данный момент проходит капитальный ремонт, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, трудится семь подрядных организаций. Таким образом, каждый день на дневной смене присутствует около 50-60 человек. Демонтажные работы осуществляются на этажах и кровле, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Васильев отметил, что несмотря на возраст здания — 30 лет — уже подгнили плиты перекрытия, а в стенах обнаружились сквозные дыры. Был начат монтаж электропроводки и пожарного водовода, также субподрядчики обновляют вентиляцию. Ремонт проходит в рамках установленного графика.
Отмечается, что отдельно поднимался вопрос ремонта скалодрома. По словам директора дворца Оксаны Михневич, на сегодняшний день конструкция прибывает в аварийном состоянии, поэтому ее опасно использовать для занятий. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что скалодром принято решение оставить и обновить. Он станет профессиональным, планируется приобрести его у лицензированной компании. Также в ГДДЮТ заработает секция скалолазания для всех желающих.
Напомним, ранее судьба скалодрома взволновала скалолазов Нижнего Тагила. Тренеры по скалолазанию и родители спортсменов переживали, что после ремонта тренировки больше не возобновятся.