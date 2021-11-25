В Екатеринбурге двое мужчин утроили разборки прямо на дороге. Во мнениях не сошлись водитель легковушки и водитель автобуса, а когда у последнего закончились аргументы, в ход пошло холодное оружие. Достав нож, мужчина начал угрожать оппоненту смертью. И пусть до кровопролития не дошло, гражданами все равно заинтересовались полицейские. Дело в том, что опасную перепалку снял на видео один из свидетелей. Именно по видеозаписи стражи порядка определили эмоциональных водителей. Теперь на хозяина ножа возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
В Нижнем Тагиле мужчина подозревается в том, что ради получения долга решил запытать приятеля, но после всего тот обратился в полицию. По словам пострадавшего, его в наручниках посадили в машину, увезли в лес и забрали телефон, банковскую карточку, документы и ключи. Также ранили ножом в плечо и, привязав за ноги, около километра тащили по земле. Все это затевалось ради 15 тысяч рублей. Подозреваемый сознался в содеянном и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
После того, как Минздрав зарегистрировал первую вакцину от коронавируса для детей и подростков, у горожан возник закономерный вопрос, а когда же начнется прививание несовершеннолетних? Власти Екатеринбурга разъяснили, что в скором времени прививочные пункты смогут посещать не только взрослые, но и дети. На данный момент планируется, что в уральской столице запуск вакцинации детей и подростков запланирован на начало 2022 года.
А пока власти готовят прививочную кампанию для детей, почти все жители Свердловской области выступают против проверки QR-пропусков в общественном транспорте. Данную идею поддержали лишь 6% респондентов, остальные 89% жителей ответили отказом. Результаты исследования гласят, что в нашем регионе наименьший уровень поддержки инициативы среди всех регионов с городами-миллионниками. Зато в Краснодаре, Волгограде и Перми местные жители вовсе не против проверки QR-кодов в транспорте. Отмечается, что, как правило, решение в пользу инициативы принимали вакцинированные россияне и граждане с доходом выше 80 тысяч.
В Екатеринбурге 14-летний школьник в процессе бытового конфликта чуть не зарезал родную мать. Он десять раз ударил ее ножом, после чего угрожал совершить суицид. О том, что происходит, в полицию сообщила сама екатеринбурженка. Ее удалось спасти. Семья была благополучной, мальчик учился в лицеи.
В Нижнем Тагиле школьница получила необычное предложение подзаработать на интим-услугах. Об этом рассказал отец 11-летней девочки. По его словам, юной тагильчанке «ВКонтакте» написала некая Татьяна, которая предложила сделать и отправить интимные фото. Однако спустя время снимки получил отец девочки, который и обратился к стражам порядка. Следователи определили, что номер, к которому привязан аккаунт, зарегистрирован в Великобритании.
Мэрия Нижнего Тагила утвердила дизайн-проекты и проектную документацию по благоустройству Ленинградского проспекта, парка Металлургов, а также двора на Лебяжке в 2022 году. Постановление подписал Владислав Пинаев. В общей сложности на работы выделено 224 миллиона рублей. Площадь благоустройства территории для пешеходов на Ленинградском проспекте от проспекта Дзержинского до улицы Зари по нечетной стороне составит 41,7 тысячи квадратных метров. Из этой цифры них 17,4 тысячи квадратных метров планируется озеленить.
Дворы, которые были благоустроенны в текущем году по программе «Формирование современной городской среды», передала собственникам домов администрация Нижнего Тагила. В 2021 году новый вид обрели дворы на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46, а также на улице Газетная у домов 87 и 95. Теперь МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» предстоит оформить технические паспорта на дворовые территории и подготовить акты приема-передачи объектов благоустройства местным жителям.