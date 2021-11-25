Водители едва не устроили поножовщину на дороге, 14-летний школьник попытался убить мать, а свердловчане категорически против QR-кодов в транспорте. Самые резонансные и громкие события Свердловской области и Урала за 2 ноября в нашей подборке.

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