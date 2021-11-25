РЭО направит 2 млрд на строительство крупнейшего завода по переработке пластика

Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, стоимость строительства завода составляет 7,2 миллиарда рублей. Как сообщает rbc.ru, ежегодно он будет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика и выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Ее будут использовать в производстве тары, строительных материалов и т. д.