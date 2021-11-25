Сбивший насмерть девочку-подростка водитель получил 7,5 лет колонии

Суд в Карпинске Свердловской области назначил водителю, сбившему 15-летнюю девочку, наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Водитель сел на руль пьяным, девочка после аварии не выжила.

Инцидент произошел осенью 2020 года. Компанию подростков переходила, в том числе и погибшая девочка, дорогу на перекрестке. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, вероятно, чувствуя себя в Волчанске этаким «королем дорог» на своем детище немецкого автопрома,начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по смерть человека по неосторожности, а также в оставлении места ДТП. Также осужденного лишили права садиться за руль на три года и обязали компенсировать родителям погибшей девочки моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

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