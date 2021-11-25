Сбивший насмерть девочку-подростка водитель получил 7,5 лет колонии

Инцидент произошел осенью 2020 года. Компанию подростков переходила, в том числе и погибшая девочка, дорогу на перекрестке. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона.
Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, вероятно, чувствуя себя в Волчанске этаким «королем дорог» на своем детище немецкого автопрома,начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по смерть человека по неосторожности, а также в оставлении места ДТП. Также осужденного лишили права садиться за руль на три года и обязали компенсировать родителям погибшей девочки моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.