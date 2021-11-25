Средний Урал ждет потепление на выходных

В ближайшее время на Урал придет обширный циклон, поэтому температура в выходные будет на 2-4 градуса выше нормы. Днем возможны потепления до плюсовой температуры. Но уже на следующей неделе циклон вытеснит поток арктического воздуха, температура днем опустится до -8…-13°С, ночами ожидаются морозы до -18°С.