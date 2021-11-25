Средний Урал ждет потепление на выходных

По сообщению синоптиков Уральского гидрометцентра, конец недели в Свердловской области будет прохладным. В четверг и пятницу возможны снег и изморозь, ночная температура опустится до -16°С, на севере области возможны морозы до -21°С.
Но уже в пятницу днем начнет теплеть. Температура поднимется до -1…-6°С, в северных районах возможно до -11°С. Западный ветер с порывами до 15 м/с принесёт метели. В субботу снег прекратится, температура составит от 0 до -5°С.
Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского гидрометцентра, считает, что зима на Урале уже закрепилась, но пока не вошла в полную силу. Снежный покров на территории региона составляет от 3 до 20 сантиметров.
В ближайшее время на Урал придет обширный циклон, поэтому температура в выходные будет на 2-4 градуса выше нормы. Днем возможны потепления до плюсовой температуры. Но уже на следующей неделе циклон вытеснит поток арктического воздуха, температура днем опустится до -8…-13°С, ночами ожидаются морозы до -18°С.