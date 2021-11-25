Стекачев: Дума Иркутска одобряет меру соцподдержки педагогов, предложенную мэрией

Кроме того, в данный момент действуют установленные иркутской думой повышающие коэффициенты к зарплате для тех, кто вышел на работу в школы сразу после учебы. В частности, в первый год работы он составляет 0,6% от оклада, во второй год – 0,36%, в третий год – 0,24%. За эти три года специалист сможет получить стаж и право сдать аттестационный экзамен на определенную квалификационную категорию. Тем самым у него появится возможность получить доплату к окладу. Помимо этого, молодым педагогам в возрасте до 30 лет предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.