Стекачев: Дума Иркутска одобряет меру соцподдержки педагогов, предложенную мэрией

По информации irkutskmedia.ru, данное решение приняли 25 ноября 2021 года в ходе 33-го заседания представительного органа под председательством Евгения Стекачева.
Таким образом, у педагогов появится возможность получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Она будет составлять не более 15000 рублей в месяц.
Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников заявил, что подобная инициатива, связанная с помощью педагогам в решении их жилищного вопроса в части аренды, впервые предлагается в стенах городской думы.
«Помимо этой поддержки, мы приняли решение и сегодня «Управление капитального строительства г. Иркутска» проектирует новое здание общежития, чтобы обеспечить эту категорию граждан возможностью проживания. Это наше с вами будущее, система образования – это будущее наших детей», – подчеркнул Руслан Болотов.
Спикер Евгений Стекачев поблагодарил администрацию за принятие подобный меры социальной поддержки помощи молодым специалистам. Также он подчеркнул, что в городе существует дефицит квалифицированных специалистов в образовательной сфере. По его словам, не все студенты после окончания вузов идут работать в школы.
Стекачев также подчеркнул важность формирования высокого уровня заработной платы у педагогов. Кроме того, спикер добавил, что учителей необходимо обеспечить жильем. Однако он подчеркнул, что на данном этапе муниципалитет не может предоставить каждому работнику квартиру, но зато сможет компенсировать затраты на ее аренду.
Для получения подобной помощи учителю необходимо написать заявление и соответствовать некоторым требованиям. В частности, его возраст не должен превышать 35 лет. Также он должен иметь трудовые отношения с муниципальным учреждением. Кроме того, у него должно отсутствовать собственное жилье в Иркутске и объем его учебной нагрузки должен составлять не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
Вице-спикер Виталий Матвийчук в свою очередь выступил с предложением об увеличении опыта работы, при котором будет выплачиваться компенсация. Он хочет, чтобы его увеличили с трех лет до пяти. Для финансирования данной меры депутатскому корпусу будет необходимо внести изменения в бюджет города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.
Кроме того, в данный момент действуют установленные иркутской думой повышающие коэффициенты к зарплате для тех, кто вышел на работу в школы сразу после учебы. В частности, в первый год работы он составляет 0,6% от оклада, во второй год – 0,36%, в третий год – 0,24%. За эти три года специалист сможет получить стаж и право сдать аттестационный экзамен на определенную квалификационную категорию. Тем самым у него появится возможность получить доплату к окладу. Помимо этого, молодым педагогам в возрасте до 30 лет предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.