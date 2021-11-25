Учащихся во 2 и 3 смену в Нижнем Тагиле станет меньше на 25% к 2024 году

Учащихся во 2 и 3 смену в Нижнем Тагиле станет меньше на 25% к 2024 году
Учащихся во 2 и 3 смену в Нижнем Тагиле станет меньше на 25% к 2024 году
Сегодня, 11:23ОбществоФото: 1MI
Количество тагильских школьников, обучающихся во 2 и 3 смену, будет ежегодно снижаться. Число учащихся в первую смену увеличится к 2024 году на 25% по прогнозу социально-экономического развития Нижнего Тагила. Постановлении администрации подписал глава города Владислав Пинаев.

На 1 января 2021 года учащихся во вторую и третью смену было 4,7 тысячи, а к 2024 году этот показатель снизится до 3,5 тысячи человек.

Однако число детей от 5 до 18 лет в городе постепенно снижается. В 2021 году их было 79% от общего количества, а к 2024 году прогнозируется спад до 77%.

В документе отмечается, что все дети от полутора до трех лет могут получить дошкольное образование, показатель составляет 100%. По прогнозу, он не изменится до 2024 года.

Напомним, редакция TagilCity.ru собрала мнения родителей, учителей и школьников о дистанционном образовании.

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