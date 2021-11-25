Утверждены дизайн-проекты по благоустройству тагильских общественных зон в 2022 году

Дизайн-проекты, а также проектная документация по благоустройству Ленинградского проспекта, парка Металлургов, а также двора на Лебяжке в 2022 году утверждены администрацией Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Площадь благоустройства пешеходной территории на Ленинградском проспекте от проспекта Дзержинского до улицы Зари по нечетной стороне составит 41,7 тысячи квадратных метров, из них 17,4 тысячи квадратных метров будут озеленены. На работы выделено 224 миллиона рублей. Ленинградский проспект будет благоустроен в три этапа до 2025 года. На тротуарах появятся новые скамейки, урны и новое освещение. Планируется также установить четыре скульптуры и видеонаблюдение. Дизайн-проект Ленинградского проспекта Фото: проектная документация При реконструкции парка культуры и отдыха Металлургов планируется благоустроить 20,9 тысячи квадратных метров твердых покрытий, площадок из гравия, а также озеленить. Первый этап обойдется в 95 миллионов рублей. В парке демонтируют чашу фонтана и сцену, входную группу отремонтируют и украсят подсветкой. На территории появятся малые архитектурные формы, зоны отдыха и площадка для детей. Дизайн-проект парка Металлургов Фото: проектная документация А во дворе домов на улице Ермака, 40, 40а, 42, 44 реконструируют 18,4 тысячи квадратных метров площади. Там оборудуют проезды, тротуары, велосипедные дорожки и газоны. На работы планируется выделить 28,9 миллиона рублей. Для детей во дворе установят различные качели и карусели, а также несколько игровых зон. Объект должен быть сдан до ноября 2022 года. Дизайн-проект двора на Ермака Фото: проектная документация Напомним, два двора, благоустроенных в 2021 году на Лебяжке и в центре Нижнего Тагила, переданы жильцам. Благоустроенные в 2021 году дворы переданы собственникам домов в Нижнем Тагиле

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