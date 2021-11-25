В Москве обсудили развитие сотрудничества России и Финляндии

Как пишет vostokmedia.com, советник президента России поблагодарил посольство Финляндии и финских партнеров за активное участие в ПМЭФ-2021. Министр внешней торговли и международного развития Финляндии Вилле Скиннари в рамках деловой программы форума выступил в бизнес-диалоге «Россия — Финляндия», посвященном сотрудничеству в сфере устойчивого развития и зеленой энергетики.
По словам Антона Кобякова, Россия и Финляндия совместно работают по многим стратегическим направлениям, в том числе в области перехода к циркулярной экономике и лесной промышленности. Он заявил о необходимости расширять деловые отношения Москвы и Хельсинки, заниматься инвестированием и укреплением культурных связей.
Антти Хелантеря в свою очередь отметил положительные тенденции в двусторонней торговле, несмотря на экономические трудности.
«В период с января по июнь 2021 года экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%», — отметил он.
Другим важным направлением сотрудничества России и Финляндии является Арктика. Между странами отмечается успешное научно-технологическое взаимодействие по широкому кругу вопросов. На встрече обсудили проведение первого мероприятия проекта THINK ARCTIC — онлайн-конференции «Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона», которая состоится 29 ноября 2021 года.