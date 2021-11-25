В Москве обсудили развитие сотрудничества России и Финляндии

В Москве обсудили развитие сотрудничества России и Финляндии
В Москве обсудили развитие сотрудничества России и Финляндии
Сегодня, 17:11Общество
В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря, посвященная развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами. Также стороны обсудили участие финских предпринимателей в главных деловых мероприятиях.

Как пишет vostokmedia.com, советник президента России поблагодарил посольство Финляндии и финских партнеров за активное участие в ПМЭФ-2021. Министр внешней торговли и международного развития Финляндии Вилле Скиннари в рамках деловой программы форума выступил в бизнес-диалоге «Россия — Финляндия», посвященном сотрудничеству в сфере устойчивого развития и зеленой энергетики.

По словам Антона Кобякова, Россия и Финляндия совместно работают по многим стратегическим направлениям, в том числе в области перехода к циркулярной экономике и лесной промышленности. Он заявил о необходимости расширять деловые отношения Москвы и Хельсинки, заниматься инвестированием и укреплением культурных связей.

Антти Хелантеря в свою очередь отметил положительные тенденции в двусторонней торговле, несмотря на экономические трудности.

«В период с января по июнь 2021 года экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%», — отметил он.

Другим важным направлением сотрудничества России и Финляндии является Арктика. Между странами отмечается успешное научно-технологическое взаимодействие по широкому кругу вопросов. На встрече обсудили проведение первого мероприятия проекта THINK ARCTIC — онлайн-конференции «Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона», которая состоится 29 ноября 2021 года.

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