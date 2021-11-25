Власти Екатеринбурга рассказали, как будут проходить зимние каникулы в школах

Екатеринбургские власти пока не планируют вносить никаких изменений в отдых городских школьников. По плану, зимние каникулы в школах должны начаться 25 декабря и продлиться до конца новогодних выходных, 9 января.

Власти города надеются, что учебные планы в школах сдвигать не придется, а каникулы можно будет провести по графику. Об этом рассказала Екатерина Сибирцева, вице-мэр Екатеринбурга. По ее словам, говорить о продлении зимних школьных каникул пока преждевременно. Также Сибирцева не думает, что эпидемиологическая ситуация вынудит власти региона отправить школьников на зимний отдых раньше времени. Сейчас перед школами стоит задача продолжать стабильный режим обучения, пишет Е1. Ранее Министерство просвещения России установило осенние каникулы с 30 октября до 7 ноября. Такие меры потребовались из-за высокого уровня заражений коронавирусом в России.

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