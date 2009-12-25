Арт-хаусную ленту своего земляка и другое новое русское кино увидят жители г. Нижний Тагил
25 декабря 2009, 16:12ОбществоArtem
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В новогодние праздники, со 2-го по 14-е декабря в кинозале Мистерия кино пройдёт двухнедельник «Нового русского кино».
В нём представлены шесть фильмов лучших молодых отечественных режиссеров – лауреаты фестиваля «Кинотавр-2009», участники международных смотров в Венеции, Каннах, Берлине, Торонто, Карловых Варах в 2009 году. Это и киноальманах «Короткое замыкание», и «Кислород» Ивана Вырыпаева. Отдельный интерес для тагильких киноманов должен представлять дебютный фильм нашего земляка Василия Сигарёва «Волчок». Василий Сигарёв - выпускник Нижнетагильской педакадемии, одна из первых его пьес была поставлена на сцене Нижнетагильского драматического театра в 1998 году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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