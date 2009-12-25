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Арт-хаусную ленту своего земляка и другое новое русское кино увидят жители г. Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арт-хаусную ленту своего земляка и другое новое русское кино увидят жители г. Нижний Тагил

25 декабря 2009, 16:12ОбществоArtem
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