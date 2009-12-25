Карантин в г. Нижний Тагил закончился
25 декабря 2009, 16:37ОбществоArtem
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Согласно предписанию Главного государственного санитарного врача, отменены ограничения на проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.
Больницы и поликлиники переходят на обычный режим работы. Напомним, что до вчерашнего дня в городе действовали масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Эти меры были связаны с большим количеством случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. В период эпидемии с 16 ноября по 12 декабря суммарно зарегистрировано 21 тысяча 225 случаев. Обстановка в городе осложнялась также тем, что на территории Нижнего Тагила было выявлено более 120 случаев заражения высокопатогенным вирусом AH1N1, от которого скончалось 5 человек, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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