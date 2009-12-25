Невьянская башня ничуть не хуже Пизанской, просто Пизанская более раскрученная
25 декабря 2009, 16:09ОбществоArtem
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Невьянская башня ничуть не хуже Пизанской, просто Пизанская более раскрученная, считает губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
"Я сейчас спрашиваю у всех про Невьянскую башню, спрашивал у Хворостовского, например, это вопрос пропаганды", - иронизировал на сегодняшней пресс-конференции Мишарин. "Она так же наклонена, как и Пизанская", - добавил глава региона. По его мнению, Невьянскую башню надо раскручивать как культурный объект. Он отметил, что вопросы туризма теперь переданы в министерство культуры Свердловской области. Ранее этими вопросами занимались в министерстве физкультуры, спорта и туризма, пишет НаканунеРу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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