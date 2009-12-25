Нижний Тагил хоронит погибших горняков

Сегодня в Свердловской области – День траура по погибшим. В Нижнем Тагиле и в поселке Лёвиха сегодня похоронены трое погибших горняков. Еще несколько погибших будут похоронены завтра. В храмах Свердловской области сегодня проходят панихиды по погибшим шахтерам. В причинах произошедшего в шахте «Естюнинская» разбирается комиссия в составе представителей Ростехнадзора, прокуратуры, сотрудников предприятия. Расследование будет окончено не ранее чем через 15 дней, после чего можно будет говорить о фактических причинах произошедшего, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза». В шахте начались восстановительные работы. Предположительно, разрушения будут устранены в течение трех дней. На долю шахты «Естюнинская» приходится около 30% от общей добычи ВГОК. Договорные обязательства предприятия по поставке руды будут выполнены за счет наличия запасов на складах в объеме 80 тысяч тонн – это практически ежемесячный объем добычи в шахте «Естюнинская».