Свердловское правительство откроют для СМИ и населения

Заседания правительства станут открытыми для СМИ. В Свердловской области появятся портал «электронное правительство» и портал государственных услуг. Как отмечает ДжастМедиа, сайт губернатора Александра Мишарина регулярно обновляется, появляются новые видеоблоги. Изменения ждут и официальный сайт правительства области.