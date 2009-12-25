Свердловское правительство откроют для СМИ и населения
25 декабря 2009, 16:06ОбществоArtem
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Информация о деятельности губернатора и министерств будет регулярно обновляться в интернете.
Заседания правительства станут открытыми для СМИ. В Свердловской области появятся портал «электронное правительство» и портал государственных услуг. Как отмечает ДжастМедиа, сайт губернатора Александра Мишарина регулярно обновляется, появляются новые видеоблоги. Изменения ждут и официальный сайт правительства области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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