Уральских милиционеров проинформируют об объявленной реформе и предстоящих сокращениях

Согласно этому документу, в частности, планируется уволить из рядов милиции 250 тысяч человек. «Предлагаемые сокращения вполне оправданы, – сообщил «Новому Региону» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. – «Балласт», нерадивые сотрудники есть во всех подразделениях милиции. Это результат кадровых потерь 90-х годов, когда из-за оттока сотрудников из органов МВД, принимать на работу приходилось едва ли не «каждого, кто поднял руку». Он также отметил, что в принципе, сотрудники, которые имеют большие шансы на увольнения, известны уже сейчас, но озвучивать предполагаемые цифры по количеству сокращений в свердловском ГУВД пока рано – на реформу дано два года, процесс будет идти взвешенно и постепенно. Между тем, РИА Новости сообщает, что уволенных в рамках реформы МВД милиционеров при необходимости будут переобучать.