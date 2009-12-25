В г. Нижний Тагил вынесен приговор Александру Моторину

Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, установлено, что обвиняемый в период с 1997 по 2007 годы неоднократно незаконно распоряжался бомбоубежищами, находящимися в федеральной собственности, передавая их в аренду юридическим и физическим лицам. Установлена причастность Моторина к незаконному заключению шести договоров аренды помещений. В результате федеральный бюджет потерял более 3 миллионов рублей. Денежные средства от незаконной сдачи в аренду бомбоубежищ поступали в муниципальный бюджет. Приговором суда Александру Моторину, ныне являющемуся пенсионером, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.