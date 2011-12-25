Губернатор Мишарин поздравит жителей области с Новым Годом из Германии

Авария произошла 1 декабря на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулисьтри автомобиля. Глава региона после аварии был помещен в реанимацию, егошофер был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Водительвторой машины погиб, мужчина и женщина из третьего автомобиля непострадали. Позже глава региона был переведен в одну из клиник Германии.

Гредин, который в настоящее время исполняет обязанности главы региона, сообщил, что регулярно общается с Мишариным по телефону.