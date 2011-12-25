Губернатор Мишарин поздравит жителей области с Новым Годом из Германии
25 декабря 2011, 10:10ОбществоОльга
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, который в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Германии после ДТП, намерен записать новогоднее обращение к жителям региона, сообщил на пресс-конференции председатель областного правительства Анатолий Гредин.
Авария произошла 1 декабря на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулисьтри автомобиля. Глава региона после аварии был помещен в реанимацию, егошофер был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Водительвторой машины погиб, мужчина и женщина из третьего автомобиля непострадали. Позже глава региона был переведен в одну из клиник Германии.
Гредин, который в настоящее время исполняет обязанности главы региона, сообщил, что регулярно общается с Мишариным по телефону.
У него настрой, во-первых, новогоднее послание населению областисказать самому. Второе — он сегодня жестко показывает, что нужно делать,что не нужно делать, когда мы не туда пошли. Сегодня он в жизнь областиполностью погружен сказал он.
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