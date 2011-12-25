Корпорация УВЗ выполнила гособоронзаказ на 8,2 млрд рублей

Коллектив головного предприятия корпорации - Уралвагонзавода осуществилмодернизацию танков Т-72Б с установкой новой системы управления огнем степловизионным прицелом.

В год 70-летия танкостроения в Нижнем Тагиле этот заказ стал настоящимподарком для коллектива механосборочного производства, а его выполнение -большим достижением. Задача реализована, несмотря на трудности,связанные с параллельным выполнением иностранных контрактов и тем, чтопервая машина поступила на конвейер лишь в конце апреля, а объёмы работбыли большими.

Сейчас в цехах МСЗ Уралвагонзавода ведутся мероприятия потехперевооружению, приобретается современное оборудование, также напроизводство привлекаются новые квалифицированные кадры для столь жеуспешной работы в будущем году.

Госзаказ выполнен также на екатеринбургской (ОАО «Уралтрансмаш») и омской (ОАО «КБТМ») площадках ОАО «НПК «УВЗ».

Таким образом, в денежном выражении гособоронзаказ этого года оказалсясравним с предыдущим: общая сумма по корпорации составила 8,2 млрд.рублей. Получение столь масштабного заказа позволило загрузить мощностипредприятий и обеспечить финансовую стабильность и занятость несколькихтысяч высококлассных специалистов Уралвагонзавода и других входящих всостав УВЗ подразделений.

Ожидается, что в гособоронзаказе на 2012 год акцент будет сделан на ремонт имодернизацию старой техники, но объёмы заказа будут ещё больше.

Фото с сайта www.fototerra.ru