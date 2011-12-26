Nissan под Новый год запустит продажи «платинового» X-Trail
26 декабря 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Японский производитель анонсировал выход в продажи особой серии популярного кроссовера X-Trail Platinum Edition. Название Nissan X-Trail Platinum Edition автомобиль получил из-за платинового оттенка кузова. На фоне стандартной модели кроссовер выделяется защитными пластинами, установленными на переднем и заднем бамперах, хромированными подножками и молдингами на дверях.
От обычной модификации городского паркетника модель из лимитированной серии отличается не только внешними аксессуарами, но и богатым стандартным оснащением. В базе Nissan X-Trail Platinum Edition имеет кожаный салон, передние кресла с подогревом и электрорегулировками, большой сенсорный дисплей спутниковой навигации, камеру заднего вида, Bluetooth и разъем для подключения iPod.
Под капотом Nissan X-Trail Platinum Edition находится 2.0-литровый дизельный двигатель dCi мощностью 170 л.с., который можно состыковать как с механической коробкой передач, так и автоматической. Модель предназначена для реализации на рынке Великобритании, где цена автомобиля стартует от
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