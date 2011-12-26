Nissan под Новый год запустит продажи «платинового» X-Trail

От обычной модификации городского паркетника модель из лимитированной серии отличается не только внешними аксессуарами, но и богатым стандартным оснащением. В базе Nissan X-Trail Platinum Edition имеет кожаный салон, передние кресла с подогревом и электрорегулировками, большой сенсорный дисплей спутниковой навигации, камеру заднего вида, Bluetooth и разъем для подключения iPod.