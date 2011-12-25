Жители испанской деревушки выиграли приз рождественской лотереи

В настоящее время Испания переживает тяжелые времена из-заразразившегося экономического кризиса. Миллионы испанцев в этом годупроявили громадный интерес к Рождественской лотерее в надежде поправитьпошатнувшееся финансовое положение.

Главный выигрыш, такназываемый Gordo (Толстяк) — 4 миллиона евро, выпал на серию 58268.Обладателями десяти счастливых билетов этой серии стали жители небольшойдеревушки Граньен (Granen) провинции Уэска. Они получили выигрышв размере 400 тысяч евро.

Это событие для двух тысяч жителейдеревни поистине стало революционным. Представляете, выигрыш превышаетв 700 раз наш годовой муниципальный бюджет заявил журналистам главаместной администрации Карлос Самперис (Carlos Samperiz).

Приятнобудет увидеть в ближайшее время на сельских улицах дорогие машины,а также новые строящиеся дома, в то время как страна затягиваетпояса радостно добавил Самперис.

Рождественская лотереяв Испании берет начало с 1763 года, когда была изобретена системанакопления призового фонда за счет продажи лотерейных билетов.

Ежегодныйрождественский розыгрыш денежных призов в Испании начали проводитьс 1812 года. Он предусматривает выпуск 85 тысяч билетов с одинаковымисерийными номерами. По этой причине единоличный выигрыш не бывает столькрупным как, например, в европейскую лотерею «Евромиллион»(EuroMillions).