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Администрация Ленинского района и фирмы Нижнего Тагила помогут ВТЭК обустроить территорию (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Ленинского района и фирмы Нижнего Тагила помогут ВТЭК обустроить территорию (ФОТО)

25 декабря 2013, 17:00Общество
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