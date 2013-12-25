Администрация Ленинского района и фирмы Нижнего Тагила помогут ВТЭК обустроить территорию (ФОТО)

Напомним, там, по словам Никиты Чапурина, на данный момент нет никаких условий для инвалидов – не оборудована парковка, нет перил и пандусов, подойти к окрестностям крайне тяжело, а тем более добраться, например, на коляске.

Сегодня Никита сообщил хорошие новости. Дело в том, что накануне состоялось выездное совещание, на котором присутствовали представители администрации Ленинского района, «Сигнал-3», «Тагилдорстрой». Там было решено на будущий год организовать целый ряд мероприятий, направленных на создание необходимых условий. Так, в скором времени со стороны улицы Карла-Маркса там появится указатель «ВТЭК», фирма «Тагилдорстрой» на благотворительной основе будет регулярно обслуживать территорию, например, убирать снег.

Управление городского хозяйства уже работает над проектом, в котором предусмотрен монтаж необходимых лестничных пролетов, причем как во дворе, так и от самой остановки. Кроме того, УГХ также намерены восстанавливать подпорные стенки, которые существовали, оборудовать перила и пандусы. «Сигнал-3» в рамках своей деятельности установит дорожный знак «Парковка для инвалидов». И добавим, в вечернее время здесь будет работать специальное освещение.

Так, в очередной раз тагильчане смогли убедиться, что бывают случаи, когда инициатива не только не наказуема, а даже приносит свои плоды. Важно сразу же заявить о проблеме, «пробить в колокола», и, возможно, найдутся ответственные, кто возьмется помочь тем, чье здоровье является ограниченным.

При решении одних проблем, всегда найдутся другие. Для предотвращения неприятных ситуаций, необходимо контролировать обстановку в городе. В том числе контроль ТЭЦ, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии. С помощью интернет-ресурса можно узнать о строительстве мини-ТЭЦ - http://etmh.ru/.