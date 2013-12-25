Евгений Новиков пропустит следующий сезон WRC

В опубликованном обращении Михаила Лепехова, который фактически ведет дела Новикова, сказано: «Мы не исключаем возможности участия Евгения Новикова в некоторых гонках, но о полноценном участии в чемпионате мира по ралли 2014 года речь не идет. Мы приносим извинения болельщикам Евгения Новикова за то, что до последнего держали в неведении, но пока была надежда мы выдерживали паузу». Лепехов добавил, что переговоры велись с несколькими командами, однако ни к чему не привели.

Минувший сезон стал для Новикова первым в карьере, по ходу которого он принял участие во всех без исключения гонках чемпионата. Евгений заключил контракт с командой Qatar M-Sport, однако в конце года он продлен не был. В личном зачете WRC Новиков занял седьмое место, уступив двум своим напарникам по команде Мадсу Остбергу и Тьерри Невиллю. В следующем году ни один из них не будет выступать в составе M-Sport. Команда пригласила Микко Хирвонена, Элфина Эванса и Роберта Кубицу.