Купе Lada Priora обзавелось бюджетными версиями
Купе Lada Priora после обновления всего семейства обзавлось двумя доступными комплектациями, сообщает «Автосреда». Прежде трехдверка предлагалась лишь в топовом исполнении Sport по цене от 482 тысяч 100 рублей.
Базовая версия «Стандарт» предполагает наличие фронтальных подушек безопасности, подлокотника между передними креслами, маршрутного компьютера, регулировки рулевого колеса по углу наклона, дистанционного управления центральным замком и аудиоподготовки. Стоимость автомобиля в такой комплектации составит 380 тысяч рублей.
В версии «Норма» список оснащения купе Priora будет дополнен антиблокировочной системой тормозов, климатической установкой, подогревом передних кресел и электроусилителем рулевого управления. Разница в цене по сравнению с модификацией «Стандарт» составляет 53 тысячи рублей.
Топовая версия «Спорт» получила противотуманные фары, электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев лобового стекла, обивку кресел искусственной кожей, датчик дождя, мультимедийную систему, а также иные бамперы, спойлер на крышке багажника и 14-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость «Приоры» в такой комплектации составляет 488 тысяч 500 рублей.
В версиях «Стандарт» и «Норма» Priora Coupe оснащается 98-сильным бензиновым мотором 1.6, а «Спорт» – 106-сильным двигателем аналогичного объема. Оба агрегата сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Прежде «спортивная» версия также оснащалась 98-сильным мотором.
Семейство Priora было обновлено в конце сентября. Модель получила модернизированные бамперы, иную решетку радиатора, новые фары головного света с дневными ходовыми огнями, а также светодиодные стоп-сигналы и задние габариты. Кроме того, у «Приоры» полностью изменилось оформление интерьера.