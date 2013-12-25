Купе Lada Priora обзавелось бюджетными версиями

Базовая версия «Стандарт» предполагает наличие фронтальных подушек безопасности, подлокотника между передними креслами, маршрутного компьютера, регулировки рулевого колеса по углу наклона, дистанционного управления центральным замком и аудиоподготовки. Стоимость автомобиля в такой комплектации составит 380 тысяч рублей.

В версии «Норма» список оснащения купе Priora будет дополнен антиблокировочной системой тормозов, климатической установкой, подогревом передних кресел и электроусилителем рулевого управления. Разница в цене по сравнению с модификацией «Стандарт» составляет 53 тысячи рублей.

Топовая версия «Спорт» получила противотуманные фары, электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев лобового стекла, обивку кресел искусственной кожей, датчик дождя, мультимедийную систему, а также иные бамперы, спойлер на крышке багажника и 14-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость «Приоры» в такой комплектации составляет 488 тысяч 500 рублей.

В версиях «Стандарт» и «Норма» Priora Coupe оснащается 98-сильным бензиновым мотором 1.6, а «Спорт» – 106-сильным двигателем аналогичного объема. Оба агрегата сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Прежде «спортивная» версия также оснащалась 98-сильным мотором.