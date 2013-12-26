Немецкие тюнеры сделали `копейку` BMW 400-сильной
Немецкое тюнинг-ателье Manhart представило программу доработок для самой мощной модификации «копейки» BMW – M135i. Инженерам удалось увеличить мощность трехлитровой турбированной «шестерки» с 320 до 400 лошадиных сил (максимальный крутящий момент при этом возрос с 400 до 561 Нм).
Дополнительные 80 лошадиных сил специалистам ателье удалось получить благодаря установке двух новых турбин. Динамические характеристики тюнинг-версии хэтчбека пока не сообщаются. Стандартный BMW M135i с места до 100 километров в час разгоняется за 4,9 (в модификации с задним приводом) и 4,7 секунды (с полным приводом). «Максималка» ограничена электроникой на 250 километрах в час.
Кроме того, «копейка» обзавелась спортивной подвеской KW Clubsport, ряд элементов которой был перенастроен инженерами Manhart, тормозными механизмами с 380-миллиметровыми дисками спереди и 356-миллиметровыми сзади, а также 19-дюймовыми колесными дисками OZ Ultraleggera и покрышками Michelin Super Sport.
Изменения в экстерьере включают в себя черную матовую окраску кузова, а также изготовленные из карбона передний сплиттер, задний диффузор и корпуса боковых зеркал. В салоне появились спортивные сидения BMW M Performance, обтянутые алькантарой с желтой прострочкой, и углепластиковые вставки.