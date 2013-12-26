Немецкие тюнеры сделали `копейку` BMW 400-сильной

Дополнительные 80 лошадиных сил специалистам ателье удалось получить благодаря установке двух новых турбин. Динамические характеристики тюнинг-версии хэтчбека пока не сообщаются. Стандартный BMW M135i с места до 100 километров в час разгоняется за 4,9 (в модификации с задним приводом) и 4,7 секунды (с полным приводом). «Максималка» ограничена электроникой на 250 километрах в час.

Кроме того, «копейка» обзавелась спортивной подвеской KW Clubsport, ряд элементов которой был перенастроен инженерами Manhart, тормозными механизмами с 380-миллиметровыми дисками спереди и 356-миллиметровыми сзади, а также 19-дюймовыми колесными дисками OZ Ultraleggera и покрышками Michelin Super Sport.