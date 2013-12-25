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Новый Ford F-150 станет алюминиевым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый Ford F-150 станет алюминиевым

25 декабря 2013, 14:55ОбществоРОман БОТов
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