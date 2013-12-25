Новый Ford F-150 станет алюминиевым

В разработке алюминиевых кузовных панелей пикапа примет участие компания Alcoa, поставляющая алюминиевую взрывозащиту для военного транспорта. Благодаря алюминиевому кузову масса нового Ford F-150 уменьшится на 340 килограммов по сравнению с предшественником. Масса нынешнего пикапа с 3,5-литровым двигателем составляет 2300 килограммов.

Новый мотор 2.7, создаваемый под кодовым названием Nano, станет частью семейства EcoBoost. Агрегат сможет работать в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией, которую Ford сейчас готовит совместно с General Motors.

Линейка моторов пикапа нынешнего поколения включает 3,7-литровую «шестерку» мощностью 302 лошадиные силы, 3,5-литровый турбоагрегат EcoBoost (365 сил), а также 5,0- и 6,2-литровые атмосферные «восьмерки», отдача которых составляет 360 и 411 лошадиных сил соответственно.