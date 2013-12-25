Официальное открытие сайта

Здравствуйте, уважаемый Заказчик!

Спешим Вас обрадовать, типография «Репринт» обновила свой веб-сайт, который находится по адресу www.reprint.ru. Теперь вы можете создавать свои заказы онлайн, не прибегая к общению с менеджерами и дизайнерами, а также оплачивать их и получать, не выходя из дома или офиса.

На нашем сайте доступен широкий ассортимент продукции по низким ценам!

Специально для Вас нашими дизайнерами были разработаны уникальные шаблоны визиток, приглашений, грамот, дипломов, календарей и т.д. Все что требуется от вас - это зайти на страницу нужного продукта, выбрать шаблон (можно также загрузить свой или заказать разработку дизайна), оплатить онлайн и получить готовый заказ!

На Ваш выбор доступно большое количество систем оплаты и способов доставки.

В ближайшее время будет доступна оплата кредитными карточками.