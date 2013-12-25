Погорельцы обращаются к тагильчанам за помощью: «Ребенку 2 годика, остался без всего»

Сейчас людям необходима помощь, ведь они остались без всего. В группе «Типичный Тагильчанин» их близкие обращаются ко всем неравнодушным:

22.12.13 сгорели два дома по ул. Чайковского. В одной семье ребенку 2 годика, мальчик, остался без всего. Кто чем может, помогите, не проходите мимо беды! Адрес: Чайковского, 35, тел.: 8-912-649-79-53, зовут Аня, мальчик 2 годика не крупный. Аня - рост 160см, размер 44-46, обувь 37, её муж - рост 170см, размер 50, обувь 42. Не осталось ничего, одежда, предметы личной гигиены, посуда и т.д.!

Тагильчане, если у вас есть возможность помочь семье, подберите одежду указанных размеров или подвезите им предметы бытового обихода (кастрюли, сковородки, посуду, кружки), не будут лишними и полотенца, одеяла, а также питание для ребенка.

Кстати, для тех, у кого нет возможности привезти вещи и продукты, публикуем номер счета книжки Сбербанка: 42307.810.1.1622.510 2983.