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Погорельцы обращаются к тагильчанам за помощью: «Ребенку 2 годика, остался без всего»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погорельцы обращаются к тагильчанам за помощью: «Ребенку 2 годика, остался без всего»

25 декабря 2013, 14:50Общество
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