Проведите предновогодние и рождественские каникулы в Египте!

Несмотря на то, что в Египте Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января отмечать не принято, туристы без праздника не останутся! В лучших ресторанах отелей готовят праздничные ужины и развлекательные программы, в которых часто принимают участие и российские звезды. Кроме этого, гостей курортов Красного моря ждут анимационные программы, водные виды спорта, дискотеки - скучать не придется!

На курортах в декабре-январе достаточно тепло, чтобы вернуться домой с красивым загаром, но в то же время зимний отдых в Египте - это еще и хорошая возможность осмотреть достопримечательности страны в максимально благоприятных погодных условиях. Часто можно встретить привлекательные комбинированные туры, в которые включена экскурсионная программа и отдых на одном из курортов Красного моря.

Почему бы не начать новый год с нового увлечения? В Египте любой желающий может освоить подводное плавание, для этого есть все необходимое - сертифицированные центры дайвинга, дипломированные инструкторы, прокат снаряжения и, конечно же, удивительное Красное море! Подводный мир доступен и тем, кто решил обойтись лишь трубкой и маской. Необыкновенные коралловые рифы и их экзотичных обитателей можно увидеть в непосредственной близости от пляжей большинства отелей Шарм-эль-Шейха и других курортов.

Интересно будет отправиться в Египет и на Рождество. В стране сохранились памятники христианской культуры, проживают копты - представители одной из самых древних ветвей христианства, а также есть действующие христианские церкви и храмы, большинство из которых - православные. Для верующих людей рождественский тур в Египет непременно станет незабываемым духовным путешествием.

10 ночей/11дней, все включено.

Вылет туда 31.12. в 10.25, прилет обратно 10.01. в 13.00