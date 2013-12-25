Свердловским вкладчикам лопнувшего «Инвестбанка» выплатят 3,3 миллиарда рублей

Деньги должны получить около 10 тысяч жителей Среднего Урала. Им будет выдано в общей сложности 3,3 миллиарда рублей. Через Уральский банк Сбербанка России будет выплачено порядка 90 процентов от этого объема.

Как нам сообщили в пресс-службе этой финансовой организации, страховое возмещение можно будет получить в 51 офисе банка на территории Екатеринбурга и в пяти – в Нижнем Тагиле.

В Сбербанк следует обращаться тем вкладчикам, чьи фамилии начинаются с букв А-К.

Те, чьи фамилии начинаются с букв Л-П должны прийти за выплатами в «Промсвязьбанк», с букв Р-Ц – в «Номос-Банк», с букв Ч-Я – в «Россельхозбанк», отмечают в Агентстве по страхованию вкладов.

Вкладчикам нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление по установленной форме. Бланк можно получить в офисах банков–агентов или скачать на официальном сайте АСВ www.asv.org.ru. Компенсация может быть выдана как наличными, так и перечислена на счет в любом банке, указанном вкладчиком.