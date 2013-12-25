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Свердловским вкладчикам лопнувшего «Инвестбанка» выплатят 3,3 миллиарда рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловским вкладчикам лопнувшего «Инвестбанка» выплатят 3,3 миллиарда рублей

25 декабря 2013, 13:15ОбществоЕвгения
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