Тагильчане, сегодня западные христиане отмечают Рождество Христово

Кстати, вопрос о реальной дате рождения Иисуса является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Вероятно, 25 декабря связан с приходившимся на эту дату языческим солярным праздником «рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства был наполнен новым содержанием.

У Рождества Христова пять дней предпразднества и шесть дней попразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24 декабря) соблюдается строгий пост – «сочельник», который заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды.

Домашний уют, семейное тепло и приятное ощущение чего-то волшебного. В Нижнем Тагиле наверняка есть семьи, которые отмечают сегодня один из главных религиозных праздников. Возможно, есть даже те, кто отмечают Рождество Христово два раз - католическое и православное.

Одной из католических стран, где Рождество Христово считается самым главным праздником, несомненно считается Испания, что неудивительно. Близость этого государства к границам арабских государств и Африке с её многообразием культов и верований закалили верующих, сделав испанский народ едва ли не самым верующим в Европе. Поэтому для желающих отметить католическое Рождество, отдых в Испании будет, пожалуй, наилучшим выбором. Да и в любое другое время года посетить эту страну будет интересно и увлекательно.