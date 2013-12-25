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В Центральной библиотеке Нижнего Тагила построили елку из книг. А как выглядит ваша елка? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Центральной библиотеке Нижнего Тагила построили елку из книг. А как выглядит ваша елка? (ФОТО)

25 декабря 2013, 12:10Общество
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