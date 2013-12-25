В Центральной библиотеке Нижнего Тагила построили елку из книг. А как выглядит ваша елка? (ФОТО)

Но это, конечно, не все чудеса, которые ждут читателей к Новому году. Каждый посетитель сможет увидеть мини-выставку Дедов Морозов советского периода. Экспонаты предоставила Нижнетагильская станция юных техников.

Кроме того, глазам жителей откроется стенд с открытками к Новому году времен СССР. Всего представлено 42 открытки, которые достались библиотеке от бывшего читателя Юрия Катенина. Металлург по профессии, он более сорока лет собирал открытки разной тематики - города, музеи, картины, художники, артисты, иллюстрации к детским книгам... Затем супруги Катенины передали всю коллекцию на хранение в центральную городскую библиотеку, сообщается на Официальном сайте города.

Добавим, в декабре-январе библиотека готовит много по-настоящему праздничных сюрпризов. Тем более, что у коллектива теперь есть костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые сотрудникам вручила предприниматель Ольга Старчеус.

Ну а возвращаясь к теме новогодней елки, интересно пофантазировать, а каких красавиц ставят местные ювелиры, камнерезы, художники, спортсмены, политики, заводчане, работники IT-сферы... TagilCity.ru обращается к пользователям: расскажите, кто еще экспериментировал с елками и что из этого получилось!

Фото с сайта ntagil.org

А еще в году Лошади большие преимущества получат те, кто трудится на любимой работе. А что делать, если работаешь не по специальности, и такой труд успел надоесть? Конечно, отправить резюме в базу, которую ежедневно просматривают тысячи работодателей. Сменить место работы на более прибыльное уже давно не составляет труда, и возможно, на следующий Новый год у вас будет стоять ёлка из поделочных камней или компьютерных дисков?