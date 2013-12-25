В Центральной библиотеке Нижнего Тагила построили елку из книг. А как выглядит ваша елка? (ФОТО)
В Центральной городской библиотеке тагильчане могут увидеть уникальное дерево, собранное из книг. На двухметровую красавицу ушло порядка 1000 изданий, все это уже списанные старые книги.
Но это, конечно, не все чудеса, которые ждут читателей к Новому году. Каждый посетитель сможет увидеть мини-выставку Дедов Морозов советского периода. Экспонаты предоставила Нижнетагильская станция юных техников.
Кроме того, глазам жителей откроется стенд с открытками к Новому году времен СССР. Всего представлено 42 открытки, которые достались библиотеке от бывшего читателя Юрия Катенина. Металлург по профессии, он более сорока лет собирал открытки разной тематики - города, музеи, картины, художники, артисты, иллюстрации к детским книгам... Затем супруги Катенины передали всю коллекцию на хранение в центральную городскую библиотеку, сообщается на Официальном сайте города.
Добавим, в декабре-январе библиотека готовит много по-настоящему праздничных сюрпризов. Тем более, что у коллектива теперь есть костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые сотрудникам вручила предприниматель Ольга Старчеус.
Ну а возвращаясь к теме новогодней елки, интересно пофантазировать, а каких красавиц ставят местные ювелиры, камнерезы, художники, спортсмены, политики, заводчане, работники IT-сферы... TagilCity.ru обращается к пользователям: расскажите, кто еще экспериментировал с елками и что из этого получилось!
Фото с сайта ntagil.org
А еще в году Лошади большие преимущества получат те, кто трудится на любимой работе. А что делать, если работаешь не по специальности, и такой труд успел надоесть? Конечно, отправить резюме в базу, которую ежедневно просматривают тысячи работодателей. Сменить место работы на более прибыльное уже давно не составляет труда, и возможно, на следующий Новый год у вас будет стоять ёлка из поделочных камней или компьютерных дисков?
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