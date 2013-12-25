Висимский заповедник впервые проводит фотовыставку и очень ждет тагильчан

Выставка проходит в Свердловской области, г. Новоуральск, в киноцентре «Нейва», посетить ее могут все – фото будут интересны и профессиональным фотографам, и любителям природы. Выставка «Природа Висимского заповедника» продлится до конца зимних школьных каникул. Примечательно, что выставка передвижная, после г. Новоуральска ее смогут увидеть и жители г. Екатеринбурга. Заинтересовавшимся тагильчанам предстоит выбрать, в какой город отправиться, кстати, подробности можно уточнить по телефону: +7-34357-33-662.

На выставке представлены 30 пейзажей Висимского заповедника, сделанных в разные времена года и в разных местах. Авторы фотографий – как сами работники заповедника, например, инспектора охраны, сотрудники отдела науки и отдела экологического просвещения, так и посторонние люди – гости заповедника, волонтеры, исследователи из различных научных организаций.

Фотографии отбирались из архивных фондов Висимского заповедника самими сотрудниками с помощью профессионального фотографа.

Пейзаж - это простая красота и гимн окружающему нас миру. В разные времена года природа насыщается различными красками. Одно и то же место не может выглядеть одинаково весной, летом, осенью и зимой. Весна – это время, когда все вокруг возрождается, насыщается энергией. Летние пейзажи насыщены теплом солнца. Осенний пейзаж на фотографиях ослепит золотом и багрянцем, очарует прелестью бабьего лета. Зима - период раздумий и подведения итогов. Природа окружает человека везде, где бы он ни был, будь то крупный мегаполис, или деревня на берегу красочного озера, во всем есть красота, главное увидеть и оценить ее говорит Ларин Евгений Геннадьевич, заместитель директора по научно-исследовательским разработкам.

Правда, детям не всегда интересны походы на подобные выставки. К тому же многие из этих работ можно увидеть в интернете - но игры для мальчиков, в которые можно поиграть по сети, для детей куда интереснее. Самое главное - не увлекаться и помнить, что ребенку в первую очередь нужно внимание и забота.