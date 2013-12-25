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Висимский заповедник впервые проводит фотовыставку и очень ждет тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Висимский заповедник впервые проводит фотовыставку и очень ждет тагильчан

25 декабря 2013, 11:35ОбществоЕвгения
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