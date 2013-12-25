Зимняя распродажа в магазинах «Манарага»
26 декабря с 10:00 до 24:00 пройдет распродажа товаров для спорта и активного отдыха в магазинах «Манарага»
Только один день в разгар зимнего сезона можно приобрести со скидками от 20 до 50%:
- пуховую и утепленную одежду, а также термобелье для взрослых и детей;
- горные лыжи и горнолыжную экипировку;
- сноуборды, сноубордическую одежду, защиту, рюкзаки;
- беговые лыжи, одежду для лыжных гонок и сопутствующий инвентарь
- снаряжение для пешего и горного туризма (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, посуду, газовое оборудование);
- снаряжение для альпинизма и скалолазания;
- треккинговую обувь и треккинговые палки (в т.ч. для скандинавской ходьбы);
- зимние шипованные велопокрышки;
- городские рюкзаки.
Если накануне Нового года ваш список желаний включает всё и сразу, магазины «Манарага» дают возможность стать Дедом Морозом для себя и для других хороших людей.
Полный перечень брендов, участвующих в «Зимней распродаже» и размеры скидок Вы можете посмотреть на сайте.
Покупайте всё и сразу в магазинах «Манарага»:
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53 (весь ассортимент)
Екатеринбург, ул. Гагарина, 35, (343) 374-90-16 (горные лыжи, сноубординг)
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 7, (343) 374-25-90 (туризм, беговые лыжи, альпинизм, скалолазание, одежда, обувь)