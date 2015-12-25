89 тагильских семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

Жители десяти аварийных домов, находящихся на улицах Дунайская, Тимирязева, Салтыкова-Щедрина и Красногвардейская, к новому году переедут в три малоэтажных жилых дома. Расселяемая площадь составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Мини-жилой комплекс расположился в живописном месте на берегу пруда и окружен вековыми соснами.

Мы встречались с жителями этих домов полтора года назад, и они говорили о том, что хотят остаться жить в этом же районе, - сказал Сергей Носов. – Я рад, что строители сделали к Новому году такой подарок людям, и сегодня мы вручаем ключи от готовых квартир.

Директор субподрядной организации ООО «Стройлогистик» Даниил Гроховский также поздравил новоселов со значимым событием и подчеркнул, что в период строительства жители тщательно следили за качеством выполнения работ и осуществляли общественный контроль.

Счастливые обладатели ключей от новых квартир в ответном слове поблагодарили Главу города и строителей за подарок к новому году:

Решение о строительстве новых домов именно в этом месте позволило нам сохранить нашу малую родину и воспитывать и растить детей там, где мы сами выросли.