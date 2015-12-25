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89 тагильских семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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89 тагильских семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

25 декабря 2015, 08:20ОбществоMaurice
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