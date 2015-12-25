89 тагильских семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья
Вчера 89 тагильских семей получили из рук Главы города ключи от новых квартир. Радостное мероприятие ознаменовало завершение второго этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах».
Жители десяти аварийных домов, находящихся на улицах Дунайская, Тимирязева, Салтыкова-Щедрина и Красногвардейская, к новому году переедут в три малоэтажных жилых дома. Расселяемая площадь составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Мини-жилой комплекс расположился в живописном месте на берегу пруда и окружен вековыми соснами.
Мы встречались с жителями этих домов полтора года назад, и они говорили о том, что хотят остаться жить в этом же районе, - сказал Сергей Носов. – Я рад, что строители сделали к Новому году такой подарок людям, и сегодня мы вручаем ключи от готовых квартир.
Директор субподрядной организации ООО «Стройлогистик» Даниил Гроховский также поздравил новоселов со значимым событием и подчеркнул, что в период строительства жители тщательно следили за качеством выполнения работ и осуществляли общественный контроль.
Счастливые обладатели ключей от новых квартир в ответном слове поблагодарили Главу города и строителей за подарок к новому году:
Решение о строительстве новых домов именно в этом месте позволило нам сохранить нашу малую родину и воспитывать и растить детей там, где мы сами выросли.
Завершилась церемония вручения ключей праздником с чаепитием и пирогами, который устроили жители новостроек, сообщает пресс-служба мэрии.